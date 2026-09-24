Sebrae-SP abre processo seletivo para estágio em Itapeva

Vaga é destinada a estudantes de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia e Sistemas de Informação; inscrições seguem até 7 de outubro

O Sebrae-SP está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio no Escritório Regional Sudoeste Paulista, em Itapeva. A oportunidade é destinada a estudantes de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia ou Sistemas de Informação, a partir do primeiro semestre da graduação.

As inscrições, para preenchimento de uma vaga, tiveram início na segunda-feira (21) e podem ser realizadas até o dia 7 de outubro. O estágio oferece bolsa-auxílio de R$ 2.266,00, além de benefícios.

Segundo o gerente regional do Sebrae-SP, Adriano Nakamura, a iniciativa representa uma oportunidade para que os estudantes tenham contato com a rotina profissional e possam desenvolver novas competências.

“O estágio é uma oportunidade importante para que os estudantes possam vivenciar, na prática, os conhecimentos adquiridos durante a graduação, além de desenvolver habilidades e conhecer mais de perto o ambiente profissional. No Sebrae-SP, buscamos proporcionar uma experiência que contribua para a formação e para o desenvolvimento desses jovens”, afirma Adriano.

A vaga é para atuação no Escritório Regional Sudoeste Paulista do Sebrae-SP, localizado, à Rua Ariovaldo Queiroz Marques, 100, Centro em Itapeva. A seleção contempla estudantes dos cursos previstos que atendam aos requisitos estabelecidos no processo seletivo.

Os interessados devem consultar o comunicado completo, verificar os critérios de participação e realizar a inscrição dentro do prazo. As informações detalhadas estão neste link Comunicado De Estágio.