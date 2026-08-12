Sebrae-SP promove oficina sobre fluxo de caixa para fortalecer o empreendedorismo feminino em Itapeva

O Sebrae-SP, por meio do Sebrae Delas e com apoio da Prefeitura Municipal, realiza no dia 20 de agosto, às 19h, a oficina ‘Faça fluxo de caixa e saiba para onde vai seu dinheiro’. O encontro será realizado no Escritório Regional Sudoeste Paulista, localizado à Rua Ariovaldo Queiroz Marques, 100, no Centro de Itapeva.

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. As interessadas podem garantir a inscrição por meio do link.

A capacitação tem como objetivo ensinar ferramentas práticas para organizar as finanças da empresa, controlar o fluxo de caixa e acompanhar de forma eficiente as entradas e saídas de recursos.

Com uma gestão financeira mais estruturada, as participantes poderão tomar decisões mais assertivas e fortalecer a sustentabilidade de seus negócios.

Segundo a analista de negócios do Sebrae-SP Letícia Marques, o controle financeiro é um dos pilares para o crescimento das empresas.

“O fluxo de caixa é uma ferramenta essencialpara que a empreendedora conheça a realidade financeira do seu negócio. Quando ela acompanha de perto tudo o que entra e sai, consegue planejar melhor, evitar dificuldades e identificar oportunidades para crescer com mais segurança”, destaca.

SERVIÇO

Faça fluxo de caixa e saiba para onde vai seu dinheiro

Data: 20 de agosto

Horário: 19h

Local: Escritório Regional Sudoeste Paulista

Endereço: Rua Ariovaldo Queiroz Marques, 100, Centro – Itapeva

Inscrição: https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=XLVgbXYlYE2uMxHfDqB5g8OoqNt1TDZFsqDg0Fzu0M1UM0FPTTFWVDlLVDZKOUIyQ0pRWUdWWkdNVy4u&route=shorturl