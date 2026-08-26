Sebrae-SP e Google promovem imersão gratuita sobre Inteligência Artificial com transmissão para o Sudoeste Paulista

O Sebrae-SP, em parceria com o Google, realiza nesta quarta-feira (26) uma manhã de imersão digital voltada a empreendedores que desejam utilizar a tecnologia e a Inteligência Artificial para fortalecer seus negócios e ampliar as vendas. O evento “IA para Empreender – Summit” será realizado presencialmente das 8h às 13h, no Teatro Tuca, da PUC, em São Paulo, e terá transmissão online pelo canal do Sebrae-SP no YouTube, ampliando o acesso ao conteúdo para empreendedores do Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira.

A programação foi preparada para apresentar aos participantes ferramentas e estratégias que podem ser aplicadas no dia a dia das empresas. Entre os destaques está o Google Perfil da Empresa, recurso que permite aos empreendedores aumentar a visibilidade do negócio nas pesquisas e facilitar o contato com potenciais clientes.

O evento também abordará o uso da Inteligência Artificial, com demonstrações práticas de como utilizar o Gemini como aliado na rotina empresarial, além de estratégias de Google Ads para ampliar o alcance das empresas e criar anúncios mais eficientes para chegar ao público certo.

Para o gerente regional do Sebrae-SP no Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira, Adriano Nakamura, a transmissão online representa uma importante oportunidade para os empreendedores da região participarem de uma programação que reúne conhecimento e ferramentas atuais para os pequenos negócios.

“Essa transmissão online é uma excelente oportunidade para os empreendedores do Sudoeste Paulista e do Alto Vale do Ribeira acompanharem uma programação de alto nível sem precisar se deslocar até São Paulo. A Inteligência Artificial já faz parte da realidade dos negócios e conhecer essas ferramentas pode ajudar o empreendedor a ganhar produtividade, melhorar sua comunicação com os clientes e encontrar novas oportunidades de venda”, destaca.

A iniciativa busca aproximar os pequenos negócios das novas tecnologias e mostrar, de forma prática, como as ferramentas digitais podem contribuir para melhorar a presença online, atrair clientes e gerar novas oportunidades de vendas.

Além dos conteúdos já anunciados, a organização preparou outras atividades e surpresas para os participantes ao longo da manhã. As vagas são gratuitas e limitadas. Quem não puder participar presencialmente poderá acompanhar o evento pela transmissão online no canal do Sebrae-SP no YouTube.

SERVIÇO

‘IA para Empreender’

Data: 26 de agosto

Horário: das 8h às 13h

Presencial: Teatro Tuca – PUC, Rua Monte Alegre, 1024, Perdizes – São Paulo

Online: canal do Sebrae-SP no YouTube

Inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/summit—ia-para-empreender-sebrae-sp–google/3508563

(Via Sebrae SP)