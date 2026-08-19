Sebrae-SP apresenta estratégias de anúncios no Instagram em encontro de empreendedorismo feminino

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal e o Sebrae Delas, realiza em Ribeirão Branco, no dia 27 de agosto, o encontro “O Empreendedorismo Feminino – Mulheres que Cuidam do Futuro” para empreendedoras que desejam adquirir novos conhecimentos, fortalecer seus negócios e ampliar as oportunidades no mercado.

A programação terá início às 19h, na Câmara Municipal de Ribeirão Branco, localizada à Rua Capitão Elías Pereira, 1346, no Centro, e ensinará como fazer anúncios de sucesso no Instagram, ferramenta cada vez mais utilizada por empreendedoras para divulgar produtos e serviços, conquistar clientes e aumentar a presença digital de seus empreendimentos.

A iniciativa gratuita é aberta às mulheres interessadas em aprender mais sobre empreendedorismo e marketing digital. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas por meio do link https://forms.cloud.microsoft/r/CDK1Bt1taF.

Para a analista de negócios Ana Karla Gussão, investir em conhecimento e utilizar as ferramentas digitais de maneira estratégica pode fazer a diferença para quem empreende.

“Hoje, estar presente no ambiente digital é uma oportunidade para que as mulheres ampliem a visibilidade dos seus negócios. Aprender a criar anúncios de forma estratégica permite alcançar novos públicos e transformar as redes sociais em uma ferramenta efetiva de crescimento”, destaca.

Segundo Ana Karla, a proposta do encontro também é incentivar a troca de experiências e fortalecer a confiança das participantes. “O empreendedorismo feminino ganha força quando as mulheres têm acesso à informação, capacitação e oportunidades para desenvolver suas ideias. Esse evento é um espaço para aprender, compartilhar experiências e sair com novas possibilidades para o negócio”, afirma.

SERVIÇO

‘Empreendedorismo Feminino – Mulheres que Cuidam do Futuro’

Data: 27 de agosto

Horário: 19h

Local: Câmara Municipal de Ribeirão Branco

Endereço: Rua Capitão Elías Pereira, 1346, Centro – Ribeirão Branco

Inscrições: https://forms.cloud.microsoft/r/CDK1Bt1taF