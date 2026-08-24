Novo gerente do Sebrae-SP em Itapeva quer levar apoio a pequenos negócios dos 21 municípios da região

O Sebrae-SP tem novo gerente à frente do Escritório Regional do Sudoeste Paulista, em Itapeva. Adriano Kazuo Inacio Nakamura assume a unidade responsável pelo atendimento a 21 municípios com uma prioridade declarada: chegar mais perto de quem ainda não é alcançado pela instituição.

A região reúne cerca de 33 mil pequenos negócios e produtores rurais distribuídos por municípios de perfis bastante distintos, que vão do comércio e serviços urbanos ao agronegócio, à indústria de base florestal e ao turismo. Para o novo gerente, essa diversidade é o ponto de partida do trabalho.

“É uma região com cadeias produtivas muito diferentes entre si, um empreendedor de Apiaí ou de Ribeira vive uma realidade que não é a de Itapeva, Capão Bonito ou Itararé. No meu olhar é de extrema importância sentar-se com prefeituras, associações comerciais, lideranças locais, presidentes de sindicatos, poder público, entidades e empresários de cada município antes de propor qualquer solução”, afirma Nakamura.

Administrador, com MBA em Gestão de Negócios pela Escola Superior de Empreendedorismo do Sebrae-SP e pós-graduação em Gestão de Projetos e Portfólios, ele está há mais de 12 anos na instituição. Começou no atendimento direto a empresários no Escritório Regional de Barretos e, desde 2021, atuava na sede do Sebrae, em São Paulo, como consultor de Projetos e Negócios. É também docente da Faculdade Sebrae, nas áreas de inovação, gestão de projetos e liderança.

Na sede do Sebrae-SP, respondeu pela gestão estadual dos programas Agentes Locais de Inovação, iniciativa que leva inovação a pequenas empresas, com articulação junto aos 33 escritórios regionais do Sebrae-SP e ao Sebrae Nacional. Participou ainda da estruturação do Convênio de Cooperação Técnica entre o Sebrae-SP e a Google Brasil, no projeto ‘Pequenos Negócios no Digital’, que prevê capacitar 12 mil empreendedores.

“Passei os últimos anos ajudando a desenhar programas que chegam ao empresário pela ponta, pelos escritórios regionais. Agora estou do outro lado do balcão, e isso muda a pergunta que eu me faço: não é mais como o programa impacta o pequeno empreendedor, é o que esta região precisa”, diz.

O Escritório Regional do Sebrae-SP no Sudoeste Paulista está localizado à Rua Ariovaldo Queiroz Marques, 100, no Centro de Itapeva. Além da cidade, a regional atende também os municípios de Apiaí, Barão de Antonina, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Coronel Macedo, Guapiara, Itaberá, Itaóca, Itapirapuã Paulista, Itaporanga, Itararé, Nova Campina, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul e Taquarivaí.

“Quem tem um pequeno negócio no Sudoeste Paulista não precisa esperar convite. O escritório está aberto, o atendimento é gratuito e a porta de entrada pode ser uma conversa de quinze minutos”, conclui.

(Via Sebrae SP)