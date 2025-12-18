Sebrae Móvel estará em Capão Bonito nos dias 18 e 19 de dezembro

Posto itinerante oferece consultorias, orientações, tira dúvidas e realiza regularizações para microempreendedores individuais

O município de Capão Bonito receberá, nos dias 18 e 19 de dezembro, o atendimento do Sebrae Móvel, iniciativa do Sebrae-SP, que leva orientação empresarial gratuita e diretamente às ruas para apoiar quem deseja empreender ou aprimorar o seu negócio. A ação faz parte do evento ‘Capão Bonito Cidade Empreendedora’.

O posto itinerante ficará instalado à Praça Rui Barbosa, no Centro de Capão Bonito, com atendimento das 10h às 16h. No local, empreendedores e interessados poderão esclarecer dúvidas sobre abertura e formalização de empresas, gestão financeira, marketing, planejamento, acesso a crédito, regularização de MEI, além de receber consultorias e orientações técnicas personalizadas.

Segundo o consultor de negócios do Sebrae-SP, Eduardo Galvão, a vinda do Sebrae Móvel ao município tem como objetivo ampliar o acesso ao empreendedorismo e à informação qualificada. “Levar o Sebrae-SP para mais perto da população é fundamental. Muitos empreendedores têm boas ideias, mas precisam de orientação para colocá-las em prática com segurança. O Sebrae Móvel oferece esse suporte de forma prática e acessível, estimulando o desenvolvimento econômico local”, destaca.

A ação é aberta ao público e não necessita de inscrição prévia. Basta comparecer ao local no horário indicado para receber atendimento individualizado.