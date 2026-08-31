Sebrae-SP promove live sobre estratégias para aumentar as vendas em datas especiais para empreendedores do Sudoeste Paulista

Encontro ‘Loja do Futuro’ será realizado online com especialista em varejo, inovação e Inteligência Artificial

O Sebrae-SP realiza, no dia 1º de setembro, a live ‘Loja do Futuro – Como Vender Mais no Segundo Semestre 2026’, voltada a empreendedores que desejam se preparar para as principais datas comerciais dos próximos meses e encontrar novas estratégias para aumentar as vendas. A transmissão será realizada das 18h30 às 20h30, pelo YouTube do Sebrae-SP, de forma gratuita. As vagas são limitadas e a inscrição gratuita deve ser feita por meio do link https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/pj/39415484.

A palestra será conduzida por Caio Camargo, especialista em varejo, inovação e Inteligência Artificial, que apresentará estratégias práticas para aproveitar períodos importantes do calendário comercial, como o Dia do Cliente, Dia das Crianças, Black Friday e Natal.

As pessoas participantes poderão conhecer ações voltadas à atração e fidelização de clientes, planejamento de vendas e utilização da tecnologia como aliada na rotina dos negócios. A proposta é ajudar os empreendedores a se anteciparem às oportunidades e estruturarem suas empresas para os meses de maior movimentação no comércio.

Segundo a analista de negócios do Sebrae-SP, Leticia Marques, o planejamento antecipado é um dos principais fatores para que os empreendedores consigam aproveitar melhor as datas comemorativas.

“O segundo semestre concentra algumas das principais datas para o comércio, mas não basta esperar essas ocasiões chegarem. É importante que o empreendedor se prepare com antecedência, planeje suas ações e pense em estratégias para atrair e fidelizar clientes. A live será uma oportunidade para conhecer ideias práticas e aplicáveis à realidade dos pequenos negócios”, destaca.

A analista também ressalta que a tecnologia e a Inteligência Artificial podem contribuir para tornar os negócios mais competitivos.

“A tecnologia está cada vez mais presente no varejo e pode ser uma grande aliada do empreendedor, seja para melhorar a comunicação com o cliente, organizar processos, ou criar novas estratégias de vendas. Queremos mostrar que essas ferramentas podem ser utilizadas de maneira prática para gerar resultados”, acrescenta.