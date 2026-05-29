Prefeita Adriana Duch anuncia secretariado municipal após retorno ao Executivo

A prefeita Adriana Duch anunciou os nomes que passam a compor o secretariado municipal de Itapeva após seu retorno ao comando do Executivo. A definição da equipe contempla titulares e cargos interinos em diversas pastas da administração pública municipal.

Na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, o nomeado foi Alceu Silva de Paula, que também responderá interinamente pela Secretaria Municipal de Finanças.

A Secretaria Municipal de Administrações Regionais ficará sob responsabilidade de Antonio Mancebo Junior, enquanto a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento será comandada por Nestor Renato.

Para a Secretaria Municipal de Planejamento, foi nomeado Alexsandro Oliveira Nogueira, que também acumulará interinamente a Secretaria Municipal de Saúde.

Na área de Cultura e Turismo, o escolhido foi Samir Bakhos Lahoud. Já a Secretaria Municipal de Defesa Social terá à frente Roberto Fernandes Nogueira de Araujo.

Oseas de Barros Campolim assumirá a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e também responderá interinamente pela Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais.

A Secretaria Municipal de Assistência Social será conduzida por Lucicléia de Siqueira Rodrigues Schreiner. Na Educação, a nomeação é de Geni Cardoso Müzel Santos.

A pasta da Juventude, Esportes, Lazer e Eventos Especiais ficará sob responsabilidade de Bruno Honorato da Silva. Já a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano será comandada por Francine Rodrigues dos Santos Marques.

Para a Secretaria Municipal de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, a prefeita nomeou Paulo Roberto Eloriaga Aeti de Oliveira. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Infraestrutura terá como titular Laurindo José Lopes Paulino.

A Procuradoria-Geral do Município ficará sob responsabilidade de Marcelus Gonsales.

O novo secretariado reúne alguns nomes inéditos na administração municipal e outros já conhecidos no meio político e administrativo, que inclusive fizeram parte da gestão Duch em períodos anteriores. A expectativa da população agora se volta principalmente para áreas consideradas prioritárias, como saúde, educação e geração de empregos, setores que concentram grande parte das demandas da comunidade itapevense.