Semana do MEI em Itapeva terá capacitação gratuita sobre vendas digitais e Instagram

O Sebrae-SP, em parceria com a Associação Comercial, Prefeitura de Itapeva e Sebrae Aqui realiza a ‘Semana do MEI’, iniciativa gratuita voltada à qualificação de pequenos negócios e ao fortalecimento das vendas no ambiente digital. A programação acontece nos dias 26 e 28 de maio, às 19h, na Associação Comercial de Itapeva, localizada à Rua João Augusto Lico, 103, no Centro.

Nos encontros, os participantes irão aprender, de forma prática e acessível, como utilizar marketplaces para ampliar as vendas e criar anúncios no Instagram capazes de atrair mais clientes e aumentar a visibilidade dos negócios.

A capacitação irá ensinar estratégias simples para quem deseja começar a vender pela internet ou melhorar sua presença digital, apresentando ferramentas que podem ser aplicadas no dia a dia dos pequenos empreendedores. O evento é gratuito e possui vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/n8fvK4z3XG.

De acordo com o consultor de negócios do Sebrae-SP, Alisson Rezende, a transformação digital deixou de ser tendência e se tornou necessidade para os negócios. “Hoje, estar presente no ambiente digital é fundamental para qualquer empresa. A proposta da Semana do MEI é mostrar que é possível utilizar ferramentas como marketplaces e Instagram de maneira simples, prática e acessível, ajudando o empreendedor a conquistar mais clientes e fortalecer suas vendas”, afirma.

SERVIÇO

‘Semana do MEI’

Data: 26 e 28 de maio

Horário: 19h

Local: Associação Comercial de Itapeva

Endereço: Rua João Augusto Lico, 103, Centro – Itapeva

Inscrição: https://forms.office.com/r/n8fvK4z3XG