Semeadoras do Agro promove prevenção ao câncer de pele e fortalece o protagonismo no campo em Buri

Encontro organizado pelo Sebrae-SP reuniu mais de 70 participantes; 60% das consultas foram encaminhadas para uma segunda avaliação com indícios da doença

Mais de 70 pessoas participaram, em Buri, de mais uma edição do projeto Semeadoras do Agro, iniciativa do Sebrae-SP, FAESP e Senar, que une promoção da saúde e desenvolvimento humano no meio rural. Nesta edição, o encontro inovou ao trazer, pela primeira vez no Sudoeste Paulista, uma ação voltada à prevenção do câncer de pele, ampliando o escopo das atividades, que anteriormente abordavam a prevenção do câncer de mama e do colo do útero.

A ação foi direcionada tanto para homens quanto para mulheres e contou com profissionais capacitadas para realizar uma avaliação inicial dos participantes. Durante os atendimentos, foi feito uma anamnese e o exame preventivo da pele. Nos casos em que houve suspeita de lesões compatíveis com câncer de pele, os pacientes foram encaminhados para avaliação com um médico dermatologista.

Enquanto aguardam atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross), os participantes com suspeita da doença recebem suporte do programa, que custeia os exames complementares e o acompanhamento médico necessário, contribuindo para acelerar o diagnóstico e o início do tratamento, quando indicado.

Além das ações de saúde, o encontro contou com uma palestra do Sebrae-SP ministrada pela analista de negócios Ana Karla Gussão, que abordou dois dos pilares do programa Mulheres do Campo: o “eu”, que incentiva o autocuidado, o autoconhecimento e a valorização pessoal, e o “nós”, que reforça a importância do cuidado com a comunidade e da construção de redes de apoio entre os produtores rurais.

Segundo o gerente regional do Sebrae-SP, Wilson Borges, o desenvolvimento das mulheres do campo passa também pelo fortalecimento pessoal e coletivo. “Quando a mulher percebe a importância de cuidar de si e, ao mesmo tempo, entende o impacto positivo que pode gerar na sua comunidade, ela fortalece sua atuação como empreendedora, líder e agente de transformação no meio rural. Esse é um dos principais objetivos do programa Mulheres do Campo”, destaca.

O evento também contou com a participação da vice-presidente do Semeadoras do Agro, Juliana Farah, que reforçou a importância da integração entre as ações de saúde e desenvolvimento humano voltadas ao público rural e com Adriana Menezes, representando o presidente da Federação, Tirso Meirelles, que atua com veemência pelo fortalecimento, bem-estar e desenvolvimento dos produtores rurais do estado.

Para a coordenadora do Sindicato Rural de Buri, Aline Fonseca, a iniciativa alcançou resultados expressivos. “O evento foi um sucesso. Foi um mutirão com 50 atendimentos, em que as enfermeiras realizaram uma triagem minuciosa. A maioria dos casos seguirá para uma segunda avaliação e encaminhamento, demonstrando a importância desse trabalho preventivo. Foi um dia intenso, com avaliações detalhadas, mas valeu cada minuto. Todos saíram satisfeitos, e proporcionar essa oportunidade para quem realmente precisa é motivo de muita alegria. Só temos a agradecer ao projeto Semear e Cuidar por esse olhar tão sensível e assertivo para a saúde da população rural”, afirma.