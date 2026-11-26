Semifinais da Copa Cidade de Itapeva de Futebol serão disputadas neste domingo (29)

As semifinais da Copa Cidade de Itapeva de Futebol serão realizadas neste domingo, 29 de novembro, no Estádio Municipal, com dois confrontos que definirão as equipes classificadas para a final da competição.

A primeira partida está marcada para as 14h, entre Boca Juniors e Careca Delivery F.C. Na sequência, às 15h30, Vila Nova e Japlimp Futsal entram em campo para disputar a segunda vaga na decisão.

A competição é organizada pela Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Esportes. A entrada para acompanhar as partidas é uma oportunidade para a população prestigiar o futebol local e torcer pelas equipes participantes.