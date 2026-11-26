As semifinais da Copa Cidade de Itapeva de Futebol serão realizadas neste domingo, 29 de novembro, no Estádio Municipal, com dois confrontos que definirão as equipes classificadas para a final da competição.
A primeira partida está marcada para as 14h, entre Boca Juniors e Careca Delivery F.C. Na sequência, às 15h30, Vila Nova e Japlimp Futsal entram em campo para disputar a segunda vaga na decisão.
A competição é organizada pela Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Esportes. A entrada para acompanhar as partidas é uma oportunidade para a população prestigiar o futebol local e torcer pelas equipes participantes.