Equipe Tudo Junto e Misturado conquista troféu de 2ª Maior Equipe na Corrida Mexa-se Xtreme, em Itararé

A Equipe Tudo Junto e Misturado foi um dos grandes destaques da 11ª Corrida e Caminhada Mexa-se Xtreme, realizada no município de Itararé. Reunindo atletas e amantes da corrida de diversas cidades da região, o evento contou com uma expressiva participação do grupo itapevense, que conquistou o troféu de 2ª Maior Equipe da competição.

Demonstrando dedicação, disciplina e paixão pelo esporte, os integrantes enfrentaram o percurso com determinação, levando o nome de Itapeva ao pódio e reforçando a importância da prática esportiva como ferramenta de promoção da saúde e da qualidade de vida.

A conquista é resultado do empenho coletivo de cada atleta, que conciliou rotina, treinos e superação para participar do evento. Mais do que um troféu, o reconhecimento simboliza a força da união e o espírito de amizade cultivado pelo grupo.

A Equipe Tudo Junto e Misturado segue incentivando a corrida de rua e promovendo a integração entre atletas, mostrando que o esporte é capaz de transformar vidas e fortalecer laços por meio da superação e do trabalho em equipe.