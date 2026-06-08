Seminário que já transformou milhões de empreendedores terá mais uma edição em Itapeva

Capacitação gratuita promovida pelo Sebrae-SP e Prefeitura Municipal ocorre em agosto e oferece uma jornada imersiva de desenvolvimento pessoal e empresarial

Empreendedores de Itapeva já podem se inscrever para uma nova edição do Seminário Empretec, considerado o maior programa de formação de empreendedores do mundo. A iniciativa é realizada pelo Sebrae-SP e subsidiada pela Prefeitura Municipal de Itapeva, na qual os participantes terão uma oportunidade única de desenvolver comportamentos empreendedores, ampliar sua visão de negócios e potencializar resultados.

Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e aplicado no Brasil com exclusividade pelo Sebrae, o Empretec já transformou a trajetória de milhões de pessoas em mais de 40 países. O seminário é reconhecido internacionalmente por sua metodologia prática e imersiva, que estimula os participantes a identificarem e fortalecerem características essenciais para o sucesso nos negócios e na vida profissional.

A edição de Itapeva contará com um formato atualizado. Os participantes iniciarão a jornada com um pré-seminário on-line, realizado entre os dias 19 e 23 de agosto. Na sequência, vivenciarão cinco dias intensos de atividades presenciais, de 24 a 28 de agosto, das 8h às 18h, em local a ser definido. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link.

Ao longo da capacitação, os participantes trabalham competências como iniciativa, busca de oportunidades, persistência, comprometimento, planejamento, definição de metas, liderança e tomada de decisões.

Segundo o analista de negócios do Sebrae-SP, Fabrício Machado, a metodologia atualizada amplia ainda mais os benefícios proporcionados pelo programa.

“O Empretec já é uma imersão transformadora, e agora, com a inclusão do pré-seminário online, conseguimos preparar melhor os participantes para a vivência presencial. É uma jornada de autoconhecimento e desenvolvimento que leva o empreendedor a descobrir seu verdadeiro potencial, fortalecendo habilidades que fazem a diferença na gestão dos negócios e na vida pessoal”, destaca.

Além do desenvolvimento comportamental, o Empretec proporciona um ambiente rico para a troca de experiências e a construção de conexões profissionais. O contato com outros empreendedores favorece a criação de parcerias, amplia a rede de relacionamentos e fortalece o ecossistema de negócios local.

Com vagas limitadas e participação totalmente subsidiada, o programa representa uma oportunidade para quem busca crescimento, inovação e uma nova perspectiva sobre o empreendedorismo.

SERVIÇO

‘Seminário Empretec Itapeva’

Data: 19 a 28 de agosto

Horário: 8h às 18h

Inscrições: https://forms.office.com/r/hApmVnhzqn

Informações: (15) 3526-6048 ou (15) 3526-6042