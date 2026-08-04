O Sebrae-SP participou, nesta quinta-feira (30), do evento que marcou o avanço do projeto de implantação da futura unidade do Senac em Itapeva, reforçando a parceria histórica entre as duas instituições na promoção da educação profissional, do empreendedorismo e do desenvolvimento econômico regional.

Representando o gerente regional do Sebrae-SP Wilson Borges, a analista de negócios Francine Alexeiull esteve presente na cerimônia, que reuniu o gerente do Senac Itapetininga, Jefferson Riule, a diretora executiva de contas do Senac, Laura Camargo, o presidente do Sincomércio de Itapeva, Roberto Carlos de Barros e autoridades municipais.

A prefeita Adriana Duch também participou do evento. Durante sua gestão foi consolidada a lavratura da área destinada à construção da unidade, etapa fundamental para o início do processo de implantação do empreendimento. O terreno, com 8.069,74 metros quadrados, permitirá a construção de uma estrutura de aproximadamente 5.900 metros quadrados, 14 laboratórios e 13 salas de aula, com previsão de atender cerca de 9 mil estudantes por ano e ofertar cursos livres, técnicos e Ensino Médio Técnico.

A futura unidade representa um importante avanço para a qualificação profissional no Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira, ampliando o acesso da população à educação de excelência em áreas estratégicas para o desenvolvimento regional. A previsão é que cerca de 80% das vagas sejam oferecidas gratuitamente.

Contratado pelo Sebrae-SP, em diversas iniciativas voltadas à capacitação, como os programas Empreenda Rápido e Impulsiona, as instituições mantêm uma relação consolidada na região. O Sebrae-SP figura entre os principais parceiros institucionais do Senac no Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira, promovendo ações que unem formação técnica, gestão empresarial e incentivo ao empreendedorismo.

Para o gerente regional do Sebrae-SP Wilson Borges, a nova unidade representa um ganho para todo o ecossistema de desenvolvimento regional. “O Sebrae-SP tem no Senac um parceiro estratégico na formação de empreendedores e profissionais mais preparados para os desafios do mercado. Ao longo dos anos, construímos uma relação sólida, desenvolvendo programas e capacitações que impactam diretamente os pequenos negócios da nossa região. A implantação dessa nova unidade amplia ainda mais as possibilidades de atuação conjunta e fortalece um ambiente favorável ao empreendedorismo, à inovação e ao desenvolvimento econômico do Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira”.

O cronograma prevê a elaboração do projeto arquitetônico, seguida das etapas de licitação e execução da obra. A expectativa é que a nova unidade entre em funcionamento no primeiro semestre de 2031, ampliando significativamente a oferta de educação profissional para Itapeva e municípios vizinhos.