Setembro Amarelo reúne mulheres em ação de valorização da vida na Praça Anchieta

Uma ação alusiva ao Setembro Amarelo foi realizada na quinta-feira (24), na Praça Anchieta, em Itapeva, com atividades voltadas à valorização da vida e à conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde emocional.

A programação contou com a participação do coral Vozes do Bosque e do Grupo Terapêutico de Mulheres, que apresentou a homenagem “Poesia nas Mãos”, dedicada à Dra. Débora Botelho. A poesia é de autoria de Valéria Pupo.

A iniciativa, promovida pelo CAP II, também reforçou a mensagem de que cada pessoa é importante e que falar sobre sentimentos, buscar apoio e fortalecer os vínculos são atitudes importantes dentro da proposta do Setembro Amarelo.