Setembro Verde: Campanha Passageira ou Compromisso Pedagógico Cotidiano?

Durante o mês de setembro, a EE Otávio Ferrari – EJA Presença Flexível promoveu uma programação voltada à inclusão, acessibilidade e participação, compreendendo o Setembro Verde não apenas como campanha, mas como oportunidade de refletir sobre as barreiras que ainda atravessam o cotidiano escolar.

Sob a perspectiva da articulação entre currículo, acessibilidade e diversidade de aprendizagens, as ações integraram estudantes e equipe escolar em diálogos com a neuropsicóloga Bruna Cravo Miori e em práticas interdisciplinares de Rotação por Estações Inclusivas, construídas pela Professora Me Josiana Manuela em parceria com os demais docentes.

No dia 23 de setembro, a Professora Mestra Marizete Darmorus Pereira, de Canoinhas (SC), participou por videoconferência ministrou por videoconferência uma aula participativa de Libras, ampliando as reflexões sobre comunicação, diferença e direito à participação.

A experiência reafirmou uma concepção essencial: incluir não significa apenas garantir presença, mas criar condições para que cada sujeito possa participar, aprender, comunicar-se e exercer sua autonomia. Nesse contexto, sem prejuízo da frequência regular nos demais dias da semana, a instituição estrutura às quartas-feiras um tempo-espaço diferenciado de mediação pedagógica intensiva. Fundamentada nas prerrogativas legais de flexibilização e adequação curricular, essa ação visa atender às especificidades de aprendizagem dos estudantes que demandam acompanhamento individualizado e singularizado, assegurando a consolidação efetiva do direito de aprender.