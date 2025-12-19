EE Simpliciano Campolim de Almeida torna-se Escola Modelo do Ciena Solutions Challenge

A EE Simpliciano Campolim de Almeida agora faz parte do Programa Escola Modelo do Ciena Solutions Challenge que teve o prazer de anunciar um novo grupo de Escolas Modelo. Eveline High School em Bulawayo, Zimbábue; Mnarani Public Secondary School em Mwanza, Tanzânia; e E.E. Simpliciano Campolim de Almeida em São Paulo, Brasil. Essas escolas se juntam aos grupos de escolas modelo já existentes em Ottawa, Ontário, Canadá e Atlanta, Geórgia, EUA.

Cada uma dessas escolas foi convidada a se tornar uma escola modelo por seu sucesso na implementação da aprendizagem baseada em desafios, com profundo impacto positivo nos alunos e em suas comunidades. Cada escola já foi vencedora do Prêmio Sustentabilidade e apresentou projetos impressionantes conduzidos por educadores e alunos dedicados.

Lisa Jobson, Diretora da Global Youth Voice and Innovation e Elyse Gainor, do Departamento de Comunicação e Design de Experiência de Aprendizagem na Digital Promise, são da Califórnia, Estados Unidos, e estiveram presentes acompanhando as gravações para o vídeo oficial dos projetos ligados à sustentabilidade e tecnologia que a escola vem desenvolvendo ao longo de quatro anos.

As atividades futuras visam abrir a escola para a comunidade em geral, oferecendo oficinas práticas, lideradas por alunos, nas áreas de pesquisa, ciência, programação e mídia digital para pequenos produtores rurais e seus pais. O objetivo é criar ambientes de aprendizagem que apoiem os alunos, envolvendo a comunidade em projetos escolares, fortalecendo relacionamentos e transformando a escola em um centro de pesquisa e atividades práticas que sejam simples, sustentáveis ​​e aplicáveis. Esses esforços refletem a crença de que a tecnologia e a mídia são ferramentas poderosas, criativas e transformadoras para mudanças positivas.

Os projetos são coordenados pela professora Ivanete Landim, Coordenadora Geral da escola e conta com a parceria do Professor Ed Gomes Junior da Subsecretaria Pedagógica (SUPED) da SEDUC SP, além do apoio da URE de Itapeva.