Fatec Capão Bonito recebe IV Simpósio InterAgro com foco em tecnologia e sustentabilidade no campo

Evento reúne palestras, oficinas e atividades práticas entre os dias 21 e 23 de setembro

A Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) de Capão Bonito, administrada pelo Centro Paula Souza (CPS), realiza, entre os dias 21 e 23 de setembro, o IV Simpósio InterAgro, evento técnico-científico que promove a integração entre o ensino técnico e superior tecnológico do CPS e o setor produtivo. Com o tema “AgroConecta: Tecnologia e Sustentabilidade no Campo”, a programação reúne palestras, oficinas, atividades práticas e apresentações de projetos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 23 de setembro pela página oficial do evento: https://opus.cps.sp.gov.br/interagro2026.

Realizado em parceria com a Etec Dr. Celso Charuri de Capão Bonito e integrado à XIX Semana Tecnológica da Fatec, a atividade busca aproximar estudantes, professores e profissionais das novas tecnologias e práticas relacionadas ao agronegócio, além de incentivar a iniciação científica, a continuidade dos estudos e a aproximação com o mercado de trabalho.

Entre os assuntos que serão abordados estão agricultura de precisão, uso de drones e outras tecnologias no campo, inteligência artificial, sustentabilidade produtiva, conservação ambiental, práticas ESG, cadeias produtivas agroindustriais, produção agrícola e turismo rural. A programação também prevê atividades práticas voltadas às tecnologias de precisão aplicadas à agricultura.

A realização em Capão Bonito está relacionada à vocação da unidade para a formação profissional ligada ao setor. A Fatec oferece cursos superiores de tecnologia como Silvicultura, Agroindústria, Sistemas Inteligentes, Mecanização em Agricultura de Precisão e Gestão Empresarial, que dialogam com temas como inovação, manejo florestal, conservação ambiental e desenvolvimento sustentável.

O primeiro InterAgro ocorreu em 2023, em Monte Aprazível, seguida por uma edição em Pompeia, em 2024. Em 2025, o evento foi realizado em Presidente Prudente, com o tema “AgroTech 2025: Inovação e Tecnologia no Agro Sustentável”, reunindo quase 500 participantes e contou com a apresentação de 79 trabalhos acadêmicos.

Serviço – IV Simpósio InterAgro – AgroConecta: Tecnologia e Sustentabilidade no Campo

Data: de 21 a 23 de setembro de 2026

Local: Fatec Capão Bonito – Rua Amantino de Oliveira Ramos, 60 – Terras do Embiruçu – Capão Bonito-SP

Inscrições: gratuitas, até 23 de setembro, pelo site https://opus.cps.sp.gov.br/interagro2026