Sebrae-SP leva missões do Alto Vale do Ribeira ao 4º Simpósio ‘Dá Gosto Ser do Ribeira’

Encontro em Registro reuniu lideranças, empreendedores e parceiros para celebrar os cinco anos da iniciativa e discutir os próximos passos do desenvolvimento regional

O Sebrae-SP realizou, na última quarta-feira (1º), em Registro, o 4º Simpósio ‘Dá Gosto Ser do Ribeira: Revisitando Conquistas, Projetando o Futuro’, reafirmando o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a valorização das potencialidades do Vale do Ribeira. O encontro reuniu gestores públicos, empreendedores, lideranças regionais e instituições parceiras para celebrar os resultados alcançados ao longo dos últimos cinco anos e debater os próximos desafios da iniciativa, que completa seu sexto aniversário em agosto.

Representando o Escritório Regional Sudoeste Paulista, participaram do evento o gerente regional do Sebrae-SP, Wilson Borges, e o consultor de negócios André Scalco, que acompanharam uma missão formada por empreendedores e parceiros dos municípios de Apiaí, Barra do Chapéu, Itaóca e Ribeira.

Criado pelos Escritórios Regionais do Sebrae-SP em Registro e Sudoeste Paulista e executado pela Garimpo Soluções, o plano de desenvolvimento tem como objetivo fortalecer a identidade territorial e impulsionar o desenvolvimento econômico por meio da valorização dos pequenos negócios, especialmente nos setores de turismo, gastronomia, artesanato e agroindústria.

A programação contou com apresentações sobre a trajetória do movimento desde a elaboração do Plano Estratégico de Economia Criativa, painéis com empreendedores e lideranças regionais, além de debates sobre os impactos da marca territorial na governança, na educação, no agronegócio e no turismo.

O gerente regional do Sebrae-SP, Wilson Borges, enfatizou a importância da atuação integrada para fortalecer o território. “O ‘Dá Gosto Ser do Ribeira’ mostra que, quando se trabalha de forma integrada, consegue-se fortalecer a identidade do território, valorizar os pequenos negócios e criar oportunidades de desenvolvimento. Ao longo desses cinco anos, vimos o projeto impulsionar o turismo, a gastronomia e o artesanato, gerando resultados concretos para os empreendedores e para toda a região. O Sebrae-SP seguirá apoiando ações que promovam o crescimento sustentável do Vale do Ribeira”, afirma.

Entre os destaques do simpósio estiveram os relatos de empreendedores e gestores que participaram da construção do movimento e compartilharam os impactos do projeto em seus negócios e na organização regional. A vice-presidente do Visit Vale do Ribeira e empreendedora do Alto Vale do Ribeira, Maria Sheyla Gouveia destaca a transformação promovida pelo plano na forma como os empreendedores passaram a enxergar a região.

“Quando entrei no Dá Gosto Ser do Ribeira, imaginei que participaria apenas de uma capacitação do Sebrae-SP. Hoje, percebo que fiz parte de um movimento que transformou a forma como enxergo não apenas o meu negócio, mas também a minha cidade e toda a região. Atualmente, é natural indicar um restaurante, um atrativo turístico ou uma pousada de outro município, porque passamos a entender o Vale do Ribeira como um único destino. Essa visão nos fortaleceu e mostrou que construímos muito mais do que uma marca: formamos uma rede de pessoas comprometidas com o desenvolvimento do território. A criação do Visit Vale do Ribeira, em 2021, e da Governança do Alto Vale do Ribeira, em 2024, são marcos importantes desse processo, fruto da parceria e do incentivo do Sebrae-SP para que trabalhássemos de forma integrada”, relata.

Além de reconhecer as transformações nesses anos, Maria Sheyla também reflete o futuro. “O maior legado desses cinco anos é justamente essa conexão entre empreendedores, municípios e instituições. Agora, além de celebrar o que conquistamos, é hora de pensar nos próximos cinco anos, fortalecendo ainda mais essa união e transformando nossas ideias em ações concretas para gerar mais desenvolvimento, inovação e oportunidades para o Vale do Ribeira. Seguimos contando com o Sebrae-SP, que acreditou no potencial turístico da região e continua sendo um parceiro fundamental nessa trajetória”.

Ao longo do dia, o simpósio também apresentou casos de sucesso de empreendedores e organizações que passaram a integrar o movimento, evidenciando resultados na estruturação do turismo regional, na valorização da gastronomia caiçara, no fortalecimento do artesanato, da agroindústria e da governança territorial.

O encerramento reforçou a importância da cooperação entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil para consolidar o Vale do Ribeira como um território reconhecido pela inovação, sustentabilidade, fortalecimento das vocações e abre o diálogo com todos os atores para a revisão do plano de economia criativa do Vale do Ribeira para os próximos cinco anos.