Fundação CASA de Itapetininga recebe sistema para bibliotecas projetado por alunos do Senac

Ação ocorre por meio de uma articulação entre as instituições, por meio do Projeto Virando a Página, de incentivo à leitura

Com o objetivo de incentivar ainda mais os jovens em medida socioeducativa a mergulharem no mundo da literatura, a gestão do centro da Fundação CASA Esperança, em Itapetininga, realizou no último dia 23 a implantação de um sistema de gerenciamento de biblioteca desenvolvido por alunos do curso de Técnico em Informática do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

A iniciativa faz parte de uma articulação entre as duas instituições e visa auxiliar o centro socioeducativo na operacionalização do programa Virando a Página, da Fundação CASA, que tem como objetivo ampliar o acesso à leitura e incentivar o hábito da escrita.

No final do mês de fevereiro, o sistema foi concluído e apresentado pelos estudantes do curso Técnico da Informática do Senac Itapetininga para a equipe do centro socioeducativo.

A solução foi desenvolvida como parte de um projeto acadêmico e consiste em uma plataforma para cadastro, organização e controle de empréstimos do acervo de livros e pode ser utilizada por adolescentes e colaboradores do centro.

Após a conclusão do desenvolvimento, essa aplicação foi doada para ser implantada nos computadores do centro socioeducativo, com apoio da Assessoria de Tecnologia da Informação (ATI) da Fundação CASA.

Como explica a coordenadora pedagógica do CASA, Maria Tereza Cavalheiro Martins, além do desenvolvimento do sistema, a parceria também promoveu a doação de 70 livros e a visita de uma bibliotecária e de uma auxiliar de biblioteca. “Essas profissionais vieram aqui, no começo de dezembro, para auxiliarem na catalogação, organização e estruturação dos materiais. Com isso, a reformulação da biblioteca já ficou alinhada para o uso do aplicativo”, destacou.

De acordo com a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, essa inovação contribuirá ainda mais para o sucesso do programa. “A Fundação CASA teve um notável avanço no índice de aprendizagem, que saltou de 44,68% em 2023 para 71,37% em 2024 e atingiu 78,75% em julho de 2025. E para alcançar essa conquista, houve a realização de 1.253 oficinas que beneficiaram 11.305 jovens em 2024”, concluiu.

“A parceria do Senac São Paulo com a Fundação CASA tem a missão de transformar vidas por meio da educação. Convidamos os estudantes do curso Técnico em Informática do Senac Itapetininga para desenvolver uma solução para otimizar tempo, ampliar o acesso e incentivar o hábito da leitura dos adolescentes ao acervo da biblioteca”, diz João Carlos Goia, Gerente do Atendimento Corporativo do Senac São Paulo.

Sobre o Programa “Virando a Página”

Essa iniciativa inovadora visa fomentar o hábito da leitura e escrita entre os cerca de 4,3 mil adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de internação, internação provisória e semiliberdade.

Alinhado à Política Nacional de Leitura e Escrita (PNLE) e às diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), o “Virando a Página” reforça o compromisso da Fundação CASA em proporcionar atividades culturais que ampliem os horizontes dos adolescentes.

A iniciativa também se conecta ao Censo Nacional de Práticas de Leitura no Sistema Socioeducativo, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O programa busca ir além da ressocialização, utilizando a literatura como ferramenta essencial para o desenvolvimento de habilidades, o pensamento crítico e o pleno exercício da cidadania.

Sobre o Atendimento Corporativo do Senac São Paulo

Organizações públicas, privadas e do terceiro setor contam com a expertise do Atendimento Corporativo do Senac São Paulo no desenvolvimento de soluções educacionais customizadas alinhadas aos objetivos estratégicos de cada uma delas, nas modalidades presencial e a distância ou blended learning, por meio de workshops, oficinas e palestras, além de cursos livres, técnicos, de extensão universitária, graduação e pós-graduação. Sempre atualizado com a demanda do mercado, atende em diversas áreas como Liderança, Gestão e Negócios, Marketing e Vendas, Moda e Beleza, Tecnologia da Informação, Hospitalidade, Desenvolvimento Social, Gestão de Serviços da Saúde, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho.

A instituição já capacitou mais de 1 milhão de profissionais em mais de 10 mil clientes. Dentre os destaques estão os projetos que já desenvolvemos para mais de 400 prefeituras no Estado de São Paulo.

Reconhecido pelas organizações, o Senac São Paulo conquistou 22 vezes o prêmio Top of Mind de RH na categoria Treinamento e Desenvolvimento, por 12 vezes no prêmio Melhores Fornecedores para RH e 14 vezes Fornecedores de Confiança.

Organizações interessadas em conhecer mais sobre as soluções desenvolvidas pelo Atendimento Corporativo podem entrar em contato pelo site: www.sp.senac.br/atendimento-corporativo.