Comerciantes ficam apreensivos após homem em situação de rua apresentar comportamento agressivo

Comerciantes da região central de Itapeva relatam preocupação após um episódio de comportamento agressivo registrado na terça-feira (18), envolvendo uma pessoa em situação de rua.

Segundo os relatos, o homem teria abordado pessoas de forma insistente e apresentado comportamento agressivo. Durante a ocorrência, houve uma tentativa de agressão e danos a veículos estacionados.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pela região, mas, conforme as informações recebidas, o homem teria deixado o local antes da abordagem.

O episódio aumentou a preocupação entre comerciantes e moradores que circulam pelo Centro, especialmente diante de relatos de outros comportamentos semelhantes.

A orientação é para que a população evite confrontos e acione as autoridades em caso de ameaça ou qualquer ocorrência que ofereça risco.