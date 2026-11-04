Sócios são encontrados mortos em caçamba de caminhonete em Itapeva; polícia investiga o caso

Dois homens foram encontrados mortos em uma caminhonete, em Itapeva (SP), na noite de terça-feira (4). O caso está sob investigação da Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas são João Batista Nunes Neto, de 47 anos, e Heleno Benedito Ferreira, de 48. Eles eram sócios e moravam em Taquarituba (SP).

As primeiras investigações apontam que ambos tinham viajado a Itararé (SP) para recuperar um lote de gado vendido a um homem, que não teria pago o valor combinado. O suspeito do crime não havia sido encontrado até a publicação desta reportagem.

Às autoridades, o filho de João relatou que dois caminhões seriam usados para transportar os animais. Enquanto os caminhoneiros esperavam em um posto de combustíveis em Buri (SP), os sócios seguiram para resolver a negociação.

João e Heleno entraram em contato com parentes e amigos pela última vez enquanto a caminhonete ainda estava no posto. O rastreamento mostrou que o veículo onde eles estavam passou por Taquarivaí (SP) e Itapeva, na noite de terça-feira.

Ainda conforme a polícia, o veículo deles foi flagrado na Estrada Faustino Daniel da Silva. Os agentes deram ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e bateu em um barranco após perseguição.

Os corpos de João e Heleno foram encontrados na caçamba da caminhonete. Um deles estava degolado, enquanto o outro tinha um ferimento provocado por um objeto cortante no pescoço.

Uma casa de leilões de gado manifestou pesar pelas vítimas nas redes sociais. Em nota, eles descrevem João e Heleno como “amigos e clientes” que deixaram uma marca na trajetória do local.

O motorista do veículo conseguiu fugir pela mata logo após a batida. O local do crime passou por perícia da Polícia Científica.

O caso foi registrado como homicídio e é investigado pela Polícia Civil. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre o velório e o sepultamento da dupla.

(Reprodução do portal g1 Itapetininga / Imagem: Casa de leilões de gado que manifestou pesar pelas vítimas)