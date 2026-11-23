Instituto Chrischner de Música apresenta: Sons que Transformam

Nesta segunda-feira 23, às 19h, o Instituto Chrischner de Música realiza uma audição especial de seus alunos, no Teatro de Bolso, em Itapeva, com entrada gratuita (é necessário confirmar presença).

O evento celebra o desenvolvimento musical dos participantes e destaca a música como instrumento de expressão, autoestima, superação e transformação pessoal.

A apresentação contará ainda com a canção autoral Mudança, que convida o público a refletir sobre o autoconhecimento e a importância do autocuidado.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Prestigie os talentos locais e descubra o poder transformador da música!