SPVias: veja os trechos em obras nas rodovias do sudoeste paulista nesta semana

A SPVias, uma empresa Motiva, informa seu cronograma semanal de obras até o próximo domingo (20/09). Entre as atividades programadas estão trabalhos de drenagem, terraplenagem, sinalização, implantação e manutenção de defensas metálicas, além de intervenções em pontes e outras estruturas e serviços de melhoria das rodovias.

Para a execução dos serviços, serão necessárias interdições de faixas e acostamentos em alguns trechos, o que pode ocasionar lentidão ou retenção de veículos. A programação está sujeita a alterações em razão das condições climáticas e operacionais.

A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização e os limites de velocidade ao passar pelos locais em obras, onde há circulação de trabalhadores e equipamentos.

SP-127 – Rodovias Antônio Romano Schincariol e Francisco da Silva Pontes

Serviços de drenagem, terraplenagem, sinalização, defensas metálicas e estruturas

Entre Tatuí e Capão Bonito: entre os kms 105 e 213, nos dois sentidos.

Em Tatuí: implantação de um novo viaduto no km 115+700; interdição da faixa 2 (direita) e do acostamento no sentido norte, entre os kms 116 e 114.

SP-255 – Rodovia João Mellão

Serviços de drenagem, terraplenagem, sinalização, defensas metálicas e estruturas

Entre Avaré e Itaí: entre os kms 237 e 288, nos dois sentidos.

Em Avaré: segue a obra para implantação de um novo viaduto. Interdição da faixa 2 (direita) e do acostamento no sentido norte, no km 260+480. A saída 259 permanece temporariamente interditada, com desvio por vias municipais.

SP-258 – Rodovia Francisco Alves Negrão

Serviços de drenagem, terraplenagem, sinalização, defensas metálicas e estruturas

Entre Capão Bonito e Itararé: entre os kms 222 e 342, nos dois sentidos.

Em Itararé: seguem as obras de ampliação entre os kms 333 e 342, com interdições de faixas e acostamentos em alguns pontos.

Entre os kms 338 e 339, seguem também as obras de duplicação da rodovia, além de novas alças de retorno, faixas de aceleração e desaceleração.

SP-270 – Rodovia Raposo Tavares

Serviços de drenagem, terraplenagem, sinalização, defensas metálicas e estruturas

Entre Araçoiaba da Serra e Itapetininga: entre os kms 115 e 168, nos dois sentidos, com interdições de faixas e acostamentos.

SP-280 – Rodovia Presidente Castello Branco

Serviços de drenagem, terraplenagem, sinalização, defensas metálicas e estruturas

Entre Tatuí e Águas de Santa Bárbara: entre os kms 129 e 315, nos dois sentidos; existem interdições de faixas e acostamentos.

(Via SPVias)