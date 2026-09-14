SPVias avança com obras de pavimentação em rodovias do sudoeste paulista nesta semana

A SPVias, uma empresa Motiva, avança com um dos maiores programas de pavimentação de sua história, que prevê a modernização de 100% da malha viária sob concessão. Com investimento previsto de R$ 1 bilhão ao longo de 48 meses, a iniciativa reforça o compromisso com uma infraestrutura viária mais segura, confortável e ambientalmente responsável, beneficiando os clientes que trafegam diariamente pelas rodovias.

As melhorias abrangem toda a malha viária da SPVias, passando pelas rodovias Castello Branco (SP-280), Raposo Tavares (SP-270), João Mellão (SP-255), Francisco Alves Negrão (SP-258), Antônio Romano Schincariol e Francisco da Silva Pontes (SP-127), elevando o padrão de qualidade das rodovias e contribuindo diretamente para a experiência dos clientes.

As intervenções ocorrem de maneira faseada e, nesta semana, entre os dias 14 e 20 de setembro. Confira as frentes de trabalho:

SP-280 – Rodovia Presidente Castello Branco

Entre Bofete e Pardinho: Pavimentação histórica entre os kms 183 e 196, sentido leste.

Em Itatinga : Pavimentação histórica entre os kms 223 e 231, sentido leste.

Em Avaré : Pavimentação histórica entre os kms 236 e 249, sentido oeste.

SP-270 – Rodovia Raposo Tavares

Entre Araçoiaba da Serra, Capela do Alto e Sarapuí: Pavimentação histórica entre os kms 125 e 136, sentido oeste.

SP-127 – Rodovias Antônio Romano Schincariol e Francisco da Silva Pontes

Entre Itapetininga e São Miguel Arcanjo: Pavimentação histórica entre os kms 130 e 190, sentido sul.

SP-258 – Rodovia Francisco Alves Negrão

Entre Taquarivaí e Itapeva: Pavimentação histórica entre os kms 257 e 270, sentido oeste.

O cronograma poderá sofrer alterações e, em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços serão reprogramados. A concessionária reforça a importância da atenção redobrada e do respeito à sinalização e aos limites de velocidade nos trechos em obras, onde há trabalhadores próximos à pista.

As obras de pavimentação visam melhorar o conforto e a trafegabilidade para os clientes. Para evitar possíveis transtornos, recomenda-se que os clientes programem seus deslocamentos sempre que possível.

Movimento Afaste-se

A SPVias também reforça a campanha Movimento Afaste-se, que orienta os motoristas a mudarem de faixa sempre que possível e seguro ao se aproximarem de atendimentos no acostamento. Caso não seja viável, recomenda-se reduzir a velocidade em até 40 km/h abaixo do limite da via, contribuindo para a segurança dos profissionais que atuam nas rodovias.

A concessionária agradece a compreensão de todos os clientes pelos eventuais transtornos e destaca que as obras são fundamentais para garantir infraestrutura de qualidade, fluidez no tráfego e mais segurança para todos.