Final feliz: Sr. Antônio foi encontrado em Buri

Antônio Jardim, que estava desaparecido desde domingo (27), foi encontrado na manhã desta segunda-feira (28), em Buri.

Segundo a família, imagens de uma câmera de segurança de um comércio ajudaram a indicar que o idoso estava em uma área de mata dentro da cidade. Familiares realizaram buscas no local e, após retomarem o trabalho nesta manhã, conseguiram encontrá-lo.

Antônio está bem e já foi localizado pela família.

A família agradece a todos que ajudaram compartilhando a informação e contribuíram para ampliar as buscas.

“Graças a Deus ele foi encontrado. Deus abençoe imensamente todos que compartilharam”, agradeceu a família.