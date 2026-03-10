Sebrae-SP realiza Startup Day em Itapeva com foco em inovação e cultura empreendedora

Evento será realizado no dia 21 de março, no Salão Nobre da FAIT, com programação voltada a startups, universitários e atores do ecossistema regional

No dia 21 de março, das 8h às 12h, o Salão Nobre da FAIT recebe o Startup Day em Itapeva. A iniciativa do Sebrae integra a 12ª edição do evento nacional, promovido pelo Sebrae for Startups, e deve reunir estudantes, empreendedores, lideranças e representantes do ecossistema regional de inovação. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas pelo link.

A programação em Itapeva inclui a apresentação dos programas do Sebrae-SP voltados para startups, além da ‘Dinâmica de Ideathon’, atividade prática com convidados e foco no desenvolvimento de soluções inovadoras.

O Ideathon tem como proposta fomentar a cultura empreendedora, especialmente entre jovens universitários, estimulando competências de ideação e validação de negócios inovadores. Com metodologia estruturada, conteúdo aplicado e facilitação especializada, a dinâmica proporciona uma experiência imersiva de aprendizado em curto espaço de tempo.

“Mais do que um evento, o Startup Day é uma oportunidade de despertar o protagonismo e conectar talentos locais ao ecossistema de inovação. O Ideathon permite que os participantes vivenciem, na prática, o processo de construção e validação de ideias, ampliando sua visão empreendedora”, afirma Fernando Morais, analista de negócios do Sebrae-SP.

Realizado anualmente e cocriado com parceiros em todo o país, o Startup Day acontece de forma descentralizada, promovendo conhecimento, troca de experiências e geração de oportunidades em um único dia.

Em Itapeva, a ação conta com o apoio da Associação Comercial, Sincomércio, Condersul, Unesp, Faculdade Anhanguera, Prefeitura Municipal, Senai, Senac, Sindicato Rural de Itapeva, UFSCar, Arespi, Sistema CONFEA, CREA-SP e Mútua, ABStartups, Etec e Centro de Inovação Tecnológica de Itapeva.

Em âmbito nacional, a edição de 2025 demonstrou a força da iniciativa ao reunir mais de 30 mil participantes nas 27 unidades da federação. Realizado em 22 de março, o encontro alcançou 253 municípios, consolidando-se como um dos maiores eventos de empreendedorismo e inovação do país.

Para 2026, a expectativa é ampliar ainda mais o alcance e fortalecer as conexões entre empreendedores, instituições e investidores. “O ecossistema de Itapeva tem grande potencial de crescimento. Ao integrar universidades, poder público, entidades de classe e iniciativa privada, criamos um ambiente propício para transformar boas ideias em negócios inovadores e sustentáveis”, destaca Fernando.