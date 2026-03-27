Startup Day 2026 reúne empreendedores e promove inovação em Itapeva

No último sábado, 21 de março, o Salão Nobre da Faculdade FAIT, em Itapeva (SP), recebeu mais uma edição do Startup Day 2026, evento voltado ao fomento do empreendedorismo e da inovação na região Sudoeste Paulista.

A programação, realizada no período da manhã, reuniu participantes interessados em desenvolver ideias, ampliar conhecimentos e estabelecer conexões no ecossistema empreendedor. A iniciativa faz parte de um movimento nacional que busca incentivar a criação de negócios inovadores em diferentes cidades do país.

Durante o evento, os presentes participaram de uma série de atividades, incluindo palestras com conteúdos voltados à inovação, momentos de networking e dinâmicas em equipe, que estimularam a troca de experiências e o desenvolvimento de soluções colaborativas.

A programação também contou com coffee de abertura, sorteios e a emissão de certificados aos participantes, reforçando o caráter formativo da ação.

O Startup Day 2026 em Itapeva destacou-se como uma oportunidade para empreendedores, estudantes e interessados no tema se conectarem com novas tendências de mercado, fortalecendo o ambiente de inovação e incentivando o desenvolvimento econômico local.