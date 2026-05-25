Ribeirão Branco vence Adrianópolis e mantém 100% de aproveitamento na Super Copa Alto do Vale

Pela quarta rodada da Super Copa Alto do Vale, a equipe de Ribeirão Branco venceu Adrianópolis por 4 a 1 no último domingo (24), em partida realizada no Estádio Municipal de Adrianópolis.

Com o resultado, Ribeirão Branco segue invicto na competição, mantendo 100% de aproveitamento até o momento.

Os gols da vitória foram marcados por Juninho, duas vezes, além de Marcelinho e Diego. A equipe soube aproveitar as oportunidades criadas e garantiu mais três pontos importantes na tabela. O destaque individual da partida ficou com Hendrick, eleito o melhor jogador em campo.

Após mais um resultado positivo, Ribeirão Branco já volta as atenções para o próximo compromisso pelo campeonato. A equipe enfrenta Ribeira, em Ribeirão Branco, em mais um confronto considerado decisivo na sequência da competição.