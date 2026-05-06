Ribeirão Branco conquista vitória importante diante de Iporanga pela Super Copa Alto Vale do Ribeira

Ribeirão Branco fez valer o mando de campo e venceu Iporanga por 2 a 0 no último domingo (03), no Estádio Lacerdão, em partida válida pela terceira rodada da Super Copa Alto Vale do Ribeira.

O confronto foi marcado pelo equilíbrio e pela intensidade das duas equipes durante os 90 minutos. Mesmo com a forte marcação e a disputa acirrada em campo, Ribeirão Branco conseguiu aproveitar as oportunidades criadas e garantiu o resultado positivo diante da torcida.

Os gols da vitória foram marcados por Marcelinho e Erinho, que balançaram as redes e asseguraram mais três pontos importantes para a equipe na competição.

Com o triunfo, Ribeirão Branco segue firme na briga pelos seus objetivos no campeonato e já se prepara para o próximo compromisso. A equipe enfrenta Adrianópolis fora de casa, em mais um duelo decisivo pela Super Copa Alto Vale do Ribeira.