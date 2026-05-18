Ampliação da Tabela SUS Paulista para hospitais municipais beneficia região de Sorocaba

Programa do Governo de SP remunera em até cinco vez mais do que tabela federal e amplia capacidade de atendimento na rede pública.

O Governo de São Paulo ampliou a Tabela SUS Paulista para hospitais municipais, em uma nova etapa do programa criado para reforçar o financiamento da rede pública de saúde no estado. A medida, anunciada pelo governador Tarcísio de Freitas durante a Caravana 3D no ABC, nesta semana, prevê cerca de R$ 760 milhões em repasses anuais e deve beneficiar 100 hospitais municipais em 77 cidades paulistas.

Na região de Sorocaba, atualmente, dez hospitais municipais estão contemplados. A região poderá receber até R$ 49,9 milhões por ano, conforme a produção de atendimentos registrada pelas unidades.

A Tabela SUS Paulista complementa em até cinco vezes os valores pagos pela tabela federal para procedimentos realizados no SUS. O objetivo é corrigir a defasagem histórica da remuneração, ampliar a capacidade de atendimento e dar maior sustentabilidade financeira às instituições e municípios.

Com a entrada dos hospitais municipais, o programa passa a alcançar uma nova parcela da rede pública. A expectativa é ampliar a oferta de procedimentos de média e alta complexidade, a exemplo do resultado registrado em Santas Casas e hospitais filantrópicos, contemplados desde a criação da Tabela SUS Paulista, em 2024.

Desde o início do programa, o Governo de São Paulo já destinou mais de R$ 9,7 bilhões a entidades filantrópicas e Santas Casas. No mesmo período, a rede estadual registrou a reativação e abertura de 8 mil novos leitos e a realização de mais de 3,5 milhões de cirurgias eletivas no estado, um recorde da série histórica estadual.

Confira a lista de municípios da região com hospitais municipais contemplados pelo programa:

Região de Sorocaba – cidade de Salto De Pirapora – Maternidade Municipal de Salto de Pirapora

Região de Sorocaba – cidade de Ibiúna – Hospital Municipal De Ibiúna

Região de Sorocaba – cidade de Itu – Hospital Municipal de Itu

Região de Itapeva – cidade de Guapiara – Hospital Municipal Joaquim Raimundo Gomes Guapiara

Região de Sorocaba – cidade de Votorantim – Hospital Municipal De Votorantim

Região de Sorocaba – cidade de Itu – Santa Casa De Itu

Região de Itapeva – cidade de Ribeirão Branco – Hospital Municipal Maria Rosa Cardoso

Região de Sorocaba – cidade de Salto – Hospital Municipal Nossa Senhora Do Monte Serrat

Região de Itapeva – cidade de Itapeva – Ambulatório De Especialidades Centro Dia

Região de Itapeva – cidade de Itaberá – Hospital Municipal São José

(Texto e foto via Agência SP/ Governo do Estado de São Paulo)