Suspeito de feminicídio em Campinas é preso na zona rural de Guapiara

Um homem procurado pela Justiça por suspeita de matar a companheira a tiros em Campinas (SP) foi preso pela Polícia Militar nesta quinta-feira (15), na zona rural de Guapiara (SP). O crime aconteceu em janeiro de 2024, e o suspeito, identificado como Sérgio Luiz Pires Júnior, tinha um mandado de prisão em aberto desde então.

A vítima, Janaina Aparecida Meneghine Pires, de 29 anos, foi assassinada em um posto de combustíveis localizado no bairro Recanto do Sol II, em Campinas. Na época, informações da Polícia Civil apontaram que ela foi atingida por quatro disparos.

Conforme o relato de uma amiga à polícia, Janaina havia entrado em contato pedindo ajuda após uma discussão com o companheiro. Ferida, ela foi até o posto para encontrar duas amigas.

O suspeito teria seguido a mulher até o estabelecimento e chegado armado. Ainda segundo o depoimento, uma das amigas tentou impedir a ação, mas o homem efetuou os disparos contra Janaina. Mesmo depois de ela cair no chão, ele teria atirado novamente.

A vítima sofreu ferimentos em diferentes partes do corpo e morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar, Sérgio estava morando na propriedade rural onde foi localizado, em Guapiara. Após a prisão, ele foi encaminhado à delegacia do município.

O caso foi registrado como feminicídio no plantão da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas e segue sob investigação.

(Com informações do portal g1 Itapetininga)