Polícia Militar prende homem suspeito de homicídio em Barra do Chapéu

Um segundo indivíduo também foi detido durante as diligências; segundo a PM, um dos envolvidos confessou a autoria do crime.

Um homem foi preso suspeito de cometer um homicídio em Barra do Chapéu, neste domingo (25). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, acionada após a comunicação do crime.

De acordo com informações da PM, ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem já sem vida. A perícia técnica foi acionada para realizar os procedimentos necessários.

Após diligências, dois indivíduos foram localizados e detidos. Segundo a Polícia Militar, um deles assumiu a autoria do homicídio.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. As circunstâncias do crime não foram detalhadas no comunicado divulgado pela corporação.