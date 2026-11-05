Sabesp anuncia suspensão temporária da emissão de contas de água em Itapeva; medida começa nesta sexta-feira (6)

Durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (5), foram anunciadas novas medidas relacionadas à crise da água em Itapeva. Entre os principais pontos está a suspensão da emissão de contas pela Sabesp, inicialmente pelo período de um ciclo de faturamento, de 6 de novembro a 5 de dezembro. Segundo as informações apresentadas, a cobrança já não estava sendo realizada desde 4 de outubro.

A coletiva também apresentou outras ações para atender a população:

7 mil kits de higiene serão distribuídos às famílias, por meio dos CRAS. Cada kit contém oito rolos de papel higiênico e cinco sabonetes.

Instalação de super filtros, com tecnologia de membrana de ultrafiltração para tratamento da água.

10 mega reservatórios serão instalados em diferentes pontos da cidade, com torneiras para abastecimento de garrafas.

40 caminhões-pipa seguem circulando pelo município, abastecendo a população e equipamentos públicos com água potável.

Comitê técnico para acompanhamento das ações relacionadas à crise hídrica.

Boletins diários para ampliar a transparência e manter a população informada sobre as medidas adotadas.

A suspensão temporária da emissão de contas pela Sabesp é um dos principais anúncios apresentados durante a coletiva, enquanto seguem as ações de assistência à população e de enfrentamento à crise no abastecimento de água.