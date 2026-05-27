Team Maurinho conquista medalhas na II Etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu

A equipe Team Maurinho representou o município de Itapeva na II Etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu, realizada no último dia 23, em Barueri. A competição foi organizada pela Federação Paulista de Jiu-Jitsu e reuniu atletas de diversas cidades do estado.

Além das conquistas no tatame, a participação da equipe foi marcada pelo espírito de união, dedicação e superação. Segundo os integrantes, cada competição representa não apenas a busca por resultados, mas também a oportunidade de crescimento pessoal e fortalecimento dos laços construídos durante os treinamentos.

A Team Maurinho encerrou a etapa com importantes resultados:

🥇 medalhas de ouro para os atletas Eduardo e Ana Paula;

🥈 medalhas de prata para Carla, Nelson e Idalia Cristina.

O atleta e professor Júlio César também acompanhou a delegação, oferecendo suporte técnico e incentivo aos competidores durante toda a competição.

De acordo com a equipe, o campeonato proporcionou experiências importantes dentro e fora do tatame, reforçando valores como disciplina, coragem e perseverança.

Os atletas ainda agradeceram ao professor Maurinho, aos companheiros de treino, à Secretaria Municipal da Educação de Itapeva e à Prefeitura Municipal pelo apoio e incentivo ao esporte.

A equipe segue a preparação para os próximos desafios da temporada no jiu-jitsu paulista.