Teatro de Bolso Terezinha Silva recebe espetáculo em homenagem aos grandes sucessos dos anos 60

O Teatro de Bolso Terezinha Silva, em Itapeva, recebe no dia 22 de agosto, às 20h, uma apresentação especial dedicada aos grandes sucessos da música dos anos 1960.

Com o tema “A gente era feliz e não sabia”, o evento terá apresentação de Gilmar de Lima, que promete levar ao público uma viagem musical pela década marcada por grandes nomes e sucessos que atravessaram gerações.

Além da programação musical, o evento terá caráter beneficente. Para participar, o público deverá levar 1 litro de leite, que será destinado ao Lar Vicentino de Itapeva.

A proposta reúne música, nostalgia e solidariedade em uma noite voltada aos admiradores dos clássicos dos anos 60 e ao público que deseja contribuir com a instituição assistencial.

Serviço

Evento: Jovem Guarda – “A gente era feliz e não sabia”

Data: 22 de agosto

Horário: 20h

Local: Teatro de Bolso Terezinha Silva – Itapeva

Atração: Gilmar de Lima

Entrada: 1 litro de leite, destinado ao Lar Vicentino de Itapeva.