TEIA CULTURAL DO SUDOESTE PAULISTA ACONTECE NESTE SÁBADO (28) EM ITAPEVA

Por Raquel Amorin

Neste sábado, 28 de novembro, das 9h às 17h, o Parque Pilão d’Água, em Itapeva, recebe a Teia Cultural do Sudoeste Paulista, encontro que reúne Pontos e Pontões de Cultura, coletivos, artistas, agentes culturais, gestores públicos e representantes da sociedade civil.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a rede cultural regional, promover a troca de experiências, valorizar a cultura de base comunitária e ampliar a participação social na construção de políticas públicas de cultura.

A Teia Cultural é uma ação do Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC), do Ministério da Cultura (MinC), coordenada pela agente territorial Soraia Nunes, em parceria com a Organização e Ponto de Cultura Cânions Paulistas e o grupo de articulação cultural de Itapeva, Itaberá, Itararé, Capão Bonito, Bom Sucesso, Guapiara, Itaporanga, Apiaí e Aldeia Mococa.

A programação contará com apresentações culturais, introdução ao Sistema Nacional de Cultura (SNC), formação de conselheiros de Cultura e uma roda de conversa sobre Cultura e Clima, contemplando o Eixo 7 do SNC e as ações climáticas em rede.

O evento conta com a participação e o apoio institucional do Instituto Federal, Sistema Nacional de Cultura, Programa Nacional dos Comitês de Cultura, Agentes Territoriais de Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal e Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Mais do que um encontro, a iniciativa busca conectar pessoas, culturas e territórios, fortalecendo vínculos e construindo novas possibilidades para o desenvolvimento cultural da região.

As inscrições têm vagas limitadas. Corre se inscrever e participar!