Tempo vira e forte tempestade se aproxima de Itapeva na tarde desta quarta-feira (29)

O dia começou com tempo firme, céu parcialmente aberto e temperaturas elevadas em Itapeva. O clima quente predominou durante a manhã, mas, no início da tarde desta quarta-feira (29), o cenário mudou rapidamente. Nuvens carregadas tomaram conta do céu, que escureceu em poucos minutos, indicando a aproximação de uma forte tempestade.

A mudança brusca no tempo chamou a atenção dos moradores e já é acompanhada por ventos e sinais de instabilidade. A previsão aponta para chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de descargas elétricas nas próximas horas.

Diante da previsão, a orientação é para que a população redobre a atenção, evite permanecer em áreas abertas durante a tempestade, não se abrigue sob árvores e tenha cuidado em locais com risco de alagamentos e queda de galhos.

Os órgãos de monitoramento seguem acompanhando a evolução do sistema, e novos alertas poderão ser emitidos caso as condições se intensifiquem.