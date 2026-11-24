Itaberá enfrenta temporal e mais de 70 famílias deixam suas casas

A chuva intensa registrada na tarde desta segunda-feira (23) causou alagamentos em diferentes pontos de Itaberá (SP), atingindo a região central e outros quatro bairros. Mais de 70 famílias tiveram que deixar suas residências. Uma pessoa ficou ferida após ser levada pela força da água.

Imagens aéreas registradas por drone mostram ruas e imóveis tomados pela água, principalmente na região central do município.

De acordo com a Defesa Civil, os moradores desalojados foram encaminhados para dois abrigos provisórios: a Escola Estadual Professora Maria Tereza de Souza Falcareli e a Igreja São Judas Tadeu.

Para atender as famílias, foram disponibilizadas 70 cestas básicas, além de produtos de limpeza, itens de higiene pessoal e materiais de apoio.

O temporal também mobilizou equipes para o resgate de aproximadamente 250 alunos e 50 funcionários da Escola Arco-Íris.

(Fotos: André Gildo)