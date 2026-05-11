Mulher é esfaqueada pelo marido em tentativa de feminicídio no bairro Santa Maria

Uma mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio na madrugada de sexta-feira (9), no bairro Santa Maria. A ocorrência foi registrada por volta da 1h13, após a Guarda Civil Municipal ser acionada por meio da Central de Atendimento (CAD) para atender um caso de violência doméstica.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima com diversas perfurações pelo corpo causadas por arma branca. Segundo informações da ocorrência, o autor, marido da mulher, já havia sido contido por populares, que também o agrediram diante da gravidade da situação.

Equipes da Polícia Militar e do SAMU estiveram no local e prestaram socorro à vítima e ao filho do casal, encaminhando ambos para atendimento médico na Santa Casa.

O caso foi apresentado no Plantão Policial, onde a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do suspeito pelos crimes de tentativa de feminicídio e lesão corporal dolosa. Ele permaneceu preso e está à disposição da Justiça.

A vítima permaneceu internada sob observação médica até o encerramento da apresentação da ocorrência.