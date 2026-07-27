Homem é preso em flagrante por tentativa de furto em academia de Itapeva

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de furto na manhã desta segunda-feira (27), em Itapeva. A ação foi realizada por policiais militares da 1ª Companhia da Polícia Militar, após um agente identificar uma atitude suspeita nas proximidades da unidade.

De acordo com a PM, o policial observou o suspeito entrando no estacionamento de uma academia localizada em frente ao prédio da Companhia, enquanto empurrava um carrinho de bebê. A situação chamou a atenção da equipe, que iniciou diligências para localizar o indivíduo.

O homem foi encontrado escondido no interior de um contêiner de obras, após ter pulado o muro do estabelecimento. Durante a abordagem, os policiais localizaram com ele um estilete, uma chave Phillips, uma tesoura e um isqueiro.

Ainda segundo a Polícia Militar, diversos objetos já haviam sido separados para serem levados, entre eles uma balança, um projetor, um temporizador, duas luzes de emergência e uma fonte. A suspeita é de que o carrinho de bebê seria utilizado para transportar os materiais furtados.

O proprietário da academia reconheceu todos os objetos encontrados no local. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante por tentativa de furto e foi encaminhado à autoridade policial, permanecendo à disposição da Justiça.

Entre os materiais apreendidos pela PM estão um estilete, uma chave Phillips, uma tesoura, um isqueiro, uma balança, um projetor, um temporizador, duas luzes de emergência e uma fonte.