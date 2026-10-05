Polícia Militar Ambiental detém homem por tentativa de furto de resina em Estação Experimental de Itapeva

A Polícia Militar Ambiental prestou apoio às equipes de fiscalização da Fundação Florestal durante fiscalização realizada na Estação Experimental de Itapeva, onde foi constatada a extração irregular de resina em talhões pertencentes à unidade.

Durante a vistoria, no talhão 18, os policiais surpreenderam um indivíduo realizando o estriamento de árvores com o uso de uma ferramenta conhecida como “cambal”. Questionado, ele informou não possuir autorização para a atividade e relatou que já havia instalado sacos destinados à coleta de resina em algumas árvores.

Durante a busca em sua mochila, foi localizada uma porção de substância esverdeada, com características de maconha (Cannabis sativa), pesando 1,23 grama.

Diante dos fatos, o envolvido e os dados da ocorrência foram encaminhados ao Plantão Policial de Itapeva, onde a autoridade policial elaborou o BOPC referente à tentativa de furto, e porte de entorpecente.

O indivíduo foi autuado em flagrante pelo crime de furto tentado, permanecendo recolhido no Plantão Policial à disposição da Justiça.

A Polícia Militar Ambiental reforça a importância da proteção das áreas sob responsabilidade do poder público e ressalta que a extração de produtos florestais sem autorização constitui irregularidade e pode gerar consequências nas esferas administrativa e penal.