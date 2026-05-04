Suspeito é detido após tentativa de furto em estabelecimento comercial

A Guarda Civil Municipal atendeu, na madrugada desta segunda-feira (4), uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial. O chamado foi registrado por volta das 3h07, após acionamento da central de atendimento da corporação.

No local, um funcionário responsável pelo monitoramento já havia abordado um indivíduo que estava no interior do comércio consumindo um alimento. Com ele, foi encontrado um cesto contendo diversos produtos do estabelecimento.

Os responsáveis pelo comércio foram acionados e, diante da situação, a equipe da GCM conduziu o suspeito ao plantão policial. A ocorrência foi registrada como furto qualificado, e o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.

Segundo a corporação, a ação reforça a atuação rápida da Guarda Civil Municipal no atendimento de ocorrências e no apoio à segurança do comércio local.