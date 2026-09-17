Homem é preso suspeito de tentar matar homem a facadas durante briga em Itararé

Um homem foi preso suspeito de tentar matar outro homem a facadas no Jardim São Paulo, em Itararé (SP), na tarde desta quarta-feira (16).

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu após um desentendimento entre os dois. A vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa da cidade.

Posteriormente, o homem ferido foi transferido à unidade hospitalar de Itapeva (SP). O suspeito pulou dois muros para fugir dos agentes, mas acabou detido.

Ainda conforme a polícia, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da cidade. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

(Reproduzido do portal G1 Itapetininga)