Polícia Militar prende dois homens por tentativa de homicídio em Itararé

Dois homens foram presos pela Polícia Militar na segunda-feira (23), suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio no bairro Novo Horizonte, em Itararé (SP).

De acordo com informações da Polícia Militar, as equipes foram acionadas para atender a uma ocorrência envolvendo uma vítima ferida por arma branca. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para atendimento médico.

Após receberem informações sobre os possíveis autores da agressão, os policiais realizaram diligências e localizaram dois suspeitos em via pública. Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.

A vítima recebeu atendimento médico e permaneceu hospitalizada em estado estável.