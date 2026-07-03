Cinco pessoas são presas por tentativa de homicídio após agressão a homem em Itapeva

Cinco pessoas foram presas na noite desta quinta-feira (2), em Itapeva, suspeitas de envolvimento em uma tentativa de homicídio registrada na Vila Aparecida.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), as equipes foram acionadas para atender uma ocorrência de agressão e, ao chegarem ao local, encontraram um homem sendo agredido por cinco indivíduos.

Segundo informações registradas pela GCM, um dos suspeitos relatou que as agressões teriam sido motivadas pelo suposto furto de uma motocicleta pertencente a ele, ocorrido durante a manhã. Ainda conforme o relato, o grupo teria decidido localizar a vítima por conta própria e, antes das agressões, a atropelado.

O homem ferido recebeu atendimento médico e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Os cinco suspeitos foram conduzidos ao Plantão Policial. Após análise da ocorrência, a autoridade policial determinou a prisão dos envolvidos e registrou o caso como tentativa de homicídio. Eles permaneceram à disposição da Justiça.

As circunstâncias do caso serão investigadas pela Polícia Civil.