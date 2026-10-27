Polícia Militar prende dois homens por receptação, adulteração veicular e tentativa de homicídio em Riversul

Dois homens foram presos pela Polícia Militar na segunda-feira (26), em Riversul, após serem localizados com um caminhão furtado em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Durante a tentativa de abordagem, um dos suspeitos teria efetuado disparos contra os policiais, que reagiram. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações da Polícia Militar, após diligências, dois indivíduos foram detidos, enquanto as buscas pelo terceiro suspeito continuaram. O caminhão foi recuperado, assim como uma caminhonete Volkswagen Saveiro que teria sido utilizada na ação criminosa.

Durante a ocorrência, também foram apreendidos celulares, dispositivos de rastreamento e outros equipamentos eletrônicos.

Os dois homens foram encaminhados ao Plantão Policial e permaneceram à disposição da Justiça. Eles foram autuados por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e tentativa de homicídio.