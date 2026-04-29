Itapeva conquista título na fase sub-regional dos Jogos Abertos da Juventude

O vôlei de praia feminino de Itapeva foi destaque no último sábado (25) ao conquistar o título da Fase Sub-regional dos Jogos Abertos da Juventude. A competição aconteceu em Itapeva e reuniu equipes de diversas cidades da região.

Com atuações consistentes e muita determinação dentro de quadra, as atletas itapevenses garantiram a melhor campanha da etapa e subiram ao lugar mais alto do pódio, reforçando a força do esporte de base no município.

A equipe de Itapeva encerrou a competição com a conquista do primeiro lugar, seguida por Itararé e Ribeirão Branco.

Confira a classificação final:

* Campeã: Itapeva

* Vice-campeã: Itararé

* 3º lugar: Ribeirão Branco

Com o resultado, Itapeva garante vaga nas próximas fases dos Jogos Abertos da Juventude e segue representando o município na competição estadual.