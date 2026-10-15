Aos 21 anos, atleta de Itapeva conquista título paulista de boxe

O atleta Deivid Costa, de 21 anos, conquistou o título de campeão paulista de boxe na categoria peso médio (75 kg), levando o nome de Itapeva (SP) ao lugar mais alto do pódio estadual. Com apenas três anos de experiência na modalidade, ele alcançou um resultado histórico para o município e a região.

A competição foi realizada no dia 10 de outubro, na Academia Guarany, em Guarulhos (SP), durante evento promovido pela Federação ABOL de Boxe.

A conquista representa um marco para o esporte regional e evidencia o potencial dos atletas do interior paulista. Em pouco tempo de trajetória no boxe, Deivid chegou ao topo da competição estadual, resultado que reforça sua dedicação e disciplina no esporte.

Além de celebrar a conquista individual do atleta, o título contribui para dar visibilidade ao boxe em Itapeva e serve de incentivo para outros jovens que desejam ingressar na modalidade.