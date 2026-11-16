O encontro é gratuito e será realizado no dia 24 de novembro, na sede da Associação Comercial de Itapeva, localizada à Rua 13 de Maio, 567, no Centro. Para participar, as empreendedoras interessadas devem se inscrever por meio do link https://forms.cloud.microsoft/r/VrkC7CgPg8.
De acordo com a analista de negócios do Sebrae-SP, Letícia Marques, a programação foi preparada para proporcionar experiências que vão além da capacitação empresarial, incentivando o autoconhecimento, a valorização pessoal, a liderança e a construção de conexões entre mulheres.
Com foco em estratégias práticas para impulsionar as vendas e o faturamento nas festas de fim de ano, o evento também pretende estimular a troca de experiências e apresentar caminhos para que as participantes fortaleçam seu posicionamento no mercado e ampliem suas oportunidades.
“O Todos por Elas é uma oportunidade para fortalecer a confiança, o protagonismo e a capacidade empreendedora das mulheres. Queremos que cada participante saia do encontro mais confiante, com novos conhecimentos, conexões e ideias que possam contribuir tanto para seu desenvolvimento pessoal quanto para o crescimento de seus negócios”, destaca Leticia.
A experiência será conduzida a partir de três pilares: ‘Eu Comigo, Eu no Mundo e Eu com Outras Mulheres’. O primeiro aborda autocuidado, autoestima e autoconhecimento; o segundo trabalha posicionamento, liderança e protagonismo; e o terceiro incentiva networking, colaboração e oportunidades.
A programação começa às 18h45 com recepção, coffee de boas-vindas, música e networking. Às 19h15, será realizada a abertura oficial, seguida, às 19h30, da dinâmica “Um momento para mim”, com uma proposta de reflexão sobre qualidades pessoais e compromissos individuais.
Às 20h, as participantes terão uma palestra sobre liderança e posicionamento feminino, abordando temas como protagonismo, comunicação, confiança, tomada de decisões e desafios enfrentados pelas mulheres no mercado de trabalho e no empreendedorismo.
A partir das 21h, será promovido um momento de conexão e troca de experiências, com espaço para perguntas e interação. O encerramento está previsto para as 21h20, com uma mensagem de inspiração, agradecimentos, registro fotográfico e entrega de uma lembrança simbólica.
Mobilização estadual
O encontro de Itapeva integra o ‘Todos por Elas 2026’, mobilização estadual promovida pelo Sebrae-SP no dia 24 de novembro, em celebração ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, comemorado em 19 de novembro.
A iniciativa reúne atividades em diferentes regiões do Estado de São Paulo, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de negócios liderados por mulheres, ampliar o acesso ao conhecimento e fortalecer redes de apoio e colaboração entre empreendedoras.
A programação estadual contempla palestras, oficinas, encontros de negócios e networking, além de orientações sobre temas estratégicos para a gestão e o crescimento das empresas, como marketing digital, vendas, inteligência artificial e gestão financeira.
A ação é direcionada a mulheres que já possuem negócios formalizados como Microempreendedoras Individuais (MEIs), Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs).
Com a mobilização simultânea, o Sebrae-SP reforça seu compromisso com a autonomia econômica das mulheres, o fortalecimento do empreendedorismo feminino e a criação de oportunidades para que cada vez mais empreendedoras desenvolvam seus negócios e conquistem novos espaços no mercado.
SERVIÇO
“Todos Por Elas”
Data: 24 de novembro
Local: Associação Comercial de Itapeva
Endereço: Rua 13 de Maio, 567, Centro – Itapeva
Inscrição: https://forms.cloud.microsoft/r/VrkC7CgPg8