Mulheres empreendedoras do Sudoeste Paulista e Alto Vale o Ribeira terão a oportunidade de participar de uma noite de aprendizado, inspiração e conexão durante o “Todos por Elas” iniciativa do Sebrae-SP voltada ao fortalecimento do protagonismo feminino e ao desenvolvimento de negócios liderados por mulheres.

O encontro é gratuito e será realizado no dia 24 de novembro, na sede da Associação Comercial de Itapeva, localizada à Rua 13 de Maio, 567, no Centro. Para participar, as empreendedoras interessadas devem se inscrever por meio do link https://forms.cloud.microsoft/r/VrkC7CgPg8.

De acordo com a analista de negócios do Sebrae-SP, Letícia Marques, a programação foi preparada para proporcionar experiências que vão além da capacitação empresarial, incentivando o autoconhecimento, a valorização pessoal, a liderança e a construção de conexões entre mulheres.

Com foco em estratégias práticas para impulsionar as vendas e o faturamento nas festas de fim de ano, o evento também pretende estimular a troca de experiências e apresentar caminhos para que as participantes fortaleçam seu posicionamento no mercado e ampliem suas oportunidades.

“O Todos por Elas é uma oportunidade para fortalecer a confiança, o protagonismo e a capacidade empreendedora das mulheres. Queremos que cada participante saia do encontro mais confiante, com novos conhecimentos, conexões e ideias que possam contribuir tanto para seu desenvolvimento pessoal quanto para o crescimento de seus negócios”, destaca Leticia.

A experiência será conduzida a partir de três pilares: ‘Eu Comigo, Eu no Mundo e Eu com Outras Mulheres’. O primeiro aborda autocuidado, autoestima e autoconhecimento; o segundo trabalha posicionamento, liderança e protagonismo; e o terceiro incentiva networking, colaboração e oportunidades.

A programação começa às 18h45 com recepção, coffee de boas-vindas, música e networking. Às 19h15, será realizada a abertura oficial, seguida, às 19h30, da dinâmica “Um momento para mim”, com uma proposta de reflexão sobre qualidades pessoais e compromissos individuais.

Às 20h, as participantes terão uma palestra sobre liderança e posicionamento feminino, abordando temas como protagonismo, comunicação, confiança, tomada de decisões e desafios enfrentados pelas mulheres no mercado de trabalho e no empreendedorismo.

A partir das 21h, será promovido um momento de conexão e troca de experiências, com espaço para perguntas e interação. O encerramento está previsto para as 21h20, com uma mensagem de inspiração, agradecimentos, registro fotográfico e entrega de uma lembrança simbólica.

Mobilização estadual

O encontro de Itapeva integra o ‘Todos por Elas 2026’, mobilização estadual promovida pelo Sebrae-SP no dia 24 de novembro, em celebração ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, comemorado em 19 de novembro.

A iniciativa reúne atividades em diferentes regiões do Estado de São Paulo, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de negócios liderados por mulheres, ampliar o acesso ao conhecimento e fortalecer redes de apoio e colaboração entre empreendedoras.

A programação estadual contempla palestras, oficinas, encontros de negócios e networking, além de orientações sobre temas estratégicos para a gestão e o crescimento das empresas, como marketing digital, vendas, inteligência artificial e gestão financeira.

A ação é direcionada a mulheres que já possuem negócios formalizados como Microempreendedoras Individuais (MEIs), Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs).

Com a mobilização simultânea, o Sebrae-SP reforça seu compromisso com a autonomia econômica das mulheres, o fortalecimento do empreendedorismo feminino e a criação de oportunidades para que cada vez mais empreendedoras desenvolvam seus negócios e conquistem novos espaços no mercado.

SERVIÇO

“Todos Por Elas”

Data: 24 de novembro

Local: Associação Comercial de Itapeva

Endereço: Rua 13 de Maio, 567, Centro – Itapeva

Inscrição: https://forms.cloud.microsoft/r/VrkC7CgPg8